Aliağa FK, Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK forması giyen 25 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, forvet mevkiine takviye yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurumspor'da forma giyen forvet oyuncusu Koray Kılınç'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Koray Kılınç'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da yetişip, profesyonelliğe geçen 25 yaşındaki forvet oyuncu kariyerinde kariyerinde Sakaryaspor, İstanbulspor, Turgutluspor, Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK, Sarıyer ve son olarak Erzurumspor FK formalarını giydi. - İZMİR