Aliağa FK, Emre Keskin ile anlaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK, Menemen FK'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keskin'i kadrosuna kattı ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, orta saha mevkiine takviye yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Menemen FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Emre'ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor