Aliağa FK, Emre Keskin ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK, Menemen FK'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keskin'i kadrosuna kattı ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, Menemen FK'da forması giyen orta saha oyuncusu Emre Keskin'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, orta saha mevkiine takviye yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Menemen FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Emre'ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

