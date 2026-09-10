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Aliağa FK devamını getirecek

Aliağa FK devamını getirecek
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezonun ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenen Aliağa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezonun ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenen Aliağa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek sarı-siyahlıların iyi yolda olduğunu dile getiren Namet Ateş, "Bir maça hazırlanırken yalnızca rakibin ne yapacağını değil, oyunun neye dönüşebileceğini de çalışırız. Arnavutköy Belediyespor karşısında deplasmanda aldığımız 4-1'lik galibiyet önemliydi. Ancak bizim için daha değerli olan, hazırlık dönemi boyunca üzerinde durduğumuz oyun anlayışının ve karar mekanizmalarının sahaya yansımasıydı" dedi.

Oyuncularının takım olma yolunda önemli adımlar attığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımızdan ezberlenmiş çözümler değil, oyunu doğru okumalarını, doğru anda doğru tercihi yapmalarını ve takım olarak ortak hareket etmelerini istiyoruz. Bu maçta da gerektiğinde tempoyu değiştirdik, sabırlı kaldık ve daha doğrudan oynadık. Dört gol atmak değerli ancak bizim için asıl önemli olan, doğru davranışları tekrar edebilmek, saha içindeki problemleri çözebilmek ve baskı altında doğru karar verebilmek. Şimdi bu galibiyeti geride bırakıp yeni haftaya odaklanacağız. Çünkü bizim için sezon, birbirinden bağımsız maçlardan değil, her hafta gelişen bir oyundan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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