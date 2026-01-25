Haberler

Aliağa FK deplasmanda gülmeyi hatırladı

2. Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, Fethiyespor'u 3-1 mağlup ederek deplasmanda kazanamama serisini sona erdirdi. Takım, üst üste elde ettiği iki galibiyetle play-off hedefini sürdürüyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Aliağa Futbol sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak deplasmanda kazanamama serisini noktaladı. Son olarak 1461 Trabzon FK'yı dış sahada 3-0 yenen sarı-siyahlılar ardından gurbette oynadığı Arnavutköy Belediyespor, Isparta 32 Spor, Menemen FK, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarında kayıplar yaşadı. Haftalar sonra deplasmanda kazanan Aliağa FK, geçen hafta evindeki galibiyetle birlikte 2'de 2 yaparak üst sıralarda kalmayı başardı.

Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Play-Off yolunda hata yapmadık. Serimizi sürdürüp yeniden potanın içinde olacağız" dedi. Aliağa FK gelecek hafta evinde Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
