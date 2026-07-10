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Aliağa FK'da Namet Ateş dönemi

Aliağa FK'da Namet Ateş dönemi
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK, teknik direktörlük görevi için Namet Ateş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ateş, daha önce Altınordu ve Manisa FK'da görev yapmıştı.

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine Namet Ateş getirildi. Başkan Turgay Mete'nin katıldığı imza töreni sonrası yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Namet Ateş'le 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Namet Ateş ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2024-25 yıllarında Altınordu'da yaşayan 45 yaşındaki teknik adam Altınordu'da altyapı direktörü, Manisa FK'da ise gençlik gelişim sorumlusu olarak görev yaptı. Ateş yardımcı antrenör olarak Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Göztepe, Elazığspor ve Şanlıurfaspor'da çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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