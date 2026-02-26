Haberler

Sergen Piçinciol: 'Her maç final niteliğinde'

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK'nın deneyimli savunma oyuncusu Sergen Piçinciol, önceki hafta kazandıkları galibiyetin ardından her maçı final niteliğinde değerlendirdiklerini belirtti. Takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Piçinciol, taraftarların desteklerinin önemine de dikkat çekti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK'da, 1461 Trabzon FK maçı öncesi deneyimli savunma oyuncusu Sergen Piçinciol açıklamalarda bulundu. Ligde 50 puanla 4. sırada yer alan Aliağa temsilcisinde Piçinciol, kalan haftalarda her karşılaşmaya final niteliğinde baktıklarını söyledi.

Takımdaki çalışmaların yoğun tempoda sürdüğünü belirten Piçinciol, hem mental hem de fiziksel açıdan güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Önlerinde oynayacakları 1461 Trabzon FK karşılaşmasına dikkat çeken tecrübeli savunmacı, maç öncesi tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Muşspor karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Piçinciol, "Kazanmamız gereken bir maçı, oyunu domine ederek kazandık. Bu galibiyet hem moral hem de özgüven açısından bize büyük katkı sağladı. Devamı da gelecek" dedi.

Şampiyonluk hedefini yineleyen deneyimli oyuncu, ligin boyunun kısaldığını ve her maçın final niteliği taşıdığını belirterek, "Her maça tek tek bakıyoruz. Rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizim için belirleyici değil. Sahada kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer olduğunu hatırlatan Piçinciol, kulübün vizyonundan etkilendiğini dile getirdi. Piçinciol, "Aliağa FK'nın bir proje takımı olduğunu gördüm. Buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden biri buydu. Böyle bir vizyona sahip kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Taraftarlara da mesaj gönderen Piçinciol, desteklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, sezon sonunda şampiyonluk kupasını birlikte kaldırmak istediklerini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı





