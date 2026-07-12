Aliağa FK'da Harun Kavaklıdere ayrıldı

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi ilk etapta iddialı transferler yapmasına rağmen ardından bütçeyi daraltıp genç ağırlıklı kadroyla mücadele etme kararı alan Aliağa FK'da takımın yıldızlarından Harun Kavaklıdere de yuvadan uçtu. Yeni transferler ve birçok tecrübeli oyuncunun ayrıldığı sarı-siyahlılarda 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Harun transferde 52 Orduspor FK'yla anlaştı. Harun geçen sezon Aliağa formasıyla 35 maçta 13 gol, 10 asistle oynadı. Çağdaş Çavuş'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Namet Ateş'i getiren Aliağa, dış transferde yalnız Beşiktaş'tan daha önce anlaştığı genç golcü Adnan Karahisar'ı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı