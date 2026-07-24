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Aliağa Futbol'da Emre Keskin Ayrılığı

Aliağa Futbol'da Emre Keskin Ayrılığı
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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol, devre arasında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Emre Keskin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol defans oyuncusu Emre Keskin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Devre arası transfer döneminde kadromuza dahil olan Emre Keskin'le karşılıklı görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre'ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezonun devre arasında Menemen FK'dan Aliağa'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu, 13 resmi maçta forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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