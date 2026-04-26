Aliağa FK'da Çetin gitti, Çavuş geliyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son maçında şampiyonluğu da kaptırdığı Bursaspor'a evinde 5-0 yenilerek play-off öncesi ikincilikten de olan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı. Liglerde 6 yıl boyunca hiç yenilmediği evinde 5-1'lik Isparta 32 Spor mağlubiyetinin ardından Bursaspor'a da yine 5 golle teslim olan sarı-siyahlılarda play-off arifesinde Polat Çetin dönemi bitti. Geçen sezon ortasından beri takımı çalıştırıp 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşatan Polat Çetin'le vedalaşan Aliağa teknik direktörlük için Çağdaş Çavuş ile anlaşmaya vardı. Son olarak 1'inci Lig'de Çorum FK'yı çalıştıran 43 yaşındaki Çavuş'la imzaların atılması bekleniyor.

RAKİP MUŞSPOR

Bursaspor yenilgisiyle Mardin 1969 Spor ve Muşspor'a geçilerek sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamlayan Aliağa FK, play-offta saha avantajını da kaybetti. Sarı-siyahlı ekip finallerin ilk turunda kendisinin 1 puan önünde üçüncülüğe yerleşen Muşspor'la eşleşti. Eşleşmede ilk maç 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Aliağa'da oynanacak. İki takım 4 Mayıs Pazartesi günü ise Muş'ta rövanşa çıkacak. Rakibini eleyen takım sonraki turda Mardin 1969 Spor -Kahramanmaraş İstiklalspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Aliağa FK normal sezonda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Muşspor'u evinde ise 4-0 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!