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Aliağa FK'da iki ayrılık

Aliağa FK'da iki ayrılık
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında sol bek Alberk Koç ve stoper Veli Çetin ile yollarını ayırdı.

Yeni bir yapılanmaya giren Aliağa FK'da sol bek Alberk Koç ve stoper Veli Çetin takımdan ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Genç ağırlıklı bir kadro oluşturma kararı alan İzmir temsilcisi, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken ilk ayrılıklar da netleşti. Sarı-siyahlı ekipte sol bek Alberk Koç ile stoper Veli Çetin'e veda edildi.

Geçtiğimiz sezon Aliağa FK formasıyla 16 maça çıkan 29 yaşındaki Alberk Koç, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacı Veli Çetin ise 28 karşılaşmada görev alırken, 5 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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