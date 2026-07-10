Aliağa FK, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları kapsamında sol bek Musa Şahindere,sol kanat oyuncusu Göktuğ Yılmaz ve orta saha oyuncusu Eray Akar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefini gerçekleştiremeyerek play-off aşamasında elenen İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcularımızdan Musa Şahindere, Göktuğ Yılmaz ve Eray Akar'la karşılıklı görüşmeler sonrası anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı futbolcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda daha mütevazı ve genç ağırlıklı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa FK, geçtiğimiz sezon play-off maçları öncesinde 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile de daha önce yollarını ayırmıştı. Yapılanma kapsamında ayrıca sol bek Alberk Koç ve stoper Veli Çetin ile de yollarını ayırmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı