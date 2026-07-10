Haberler

Aliağa FK, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Aliağa FK, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musa Şahindere, Göktuğ Yılmaz ve Eray Akar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları kapsamında sol bek Musa Şahindere,sol kanat oyuncusu Göktuğ Yılmaz ve orta saha oyuncusu Eray Akar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefini gerçekleştiremeyerek play-off aşamasında elenen İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcularımızdan Musa Şahindere, Göktuğ Yılmaz ve Eray Akar'la karşılıklı görüşmeler sonrası anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı futbolcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda daha mütevazı ve genç ağırlıklı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa FK, geçtiğimiz sezon play-off maçları öncesinde 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile de daha önce yollarını ayırmıştı. Yapılanma kapsamında ayrıca sol bek Alberk Koç ve stoper Veli Çetin ile de yollarını ayırmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: 'Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak'

Kılıçdaroğlu'ndan bomba 'Özgür Özel' hamlesi
Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tıp öğrencisi Yaren'in can verdiği kazadan yeni görüntüler
LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı