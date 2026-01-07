Haberler

Aliağa FK, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı

Aliağa FK, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Aliağa FK, Manisa FK'dan 31 yaşındaki forvet Burak Süleyman'ı 1.5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa FK, son olarak Manisa FK forması giyen 31 yaşındaki forvet Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle takımda yer alan İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İzmir ekibi, daha sonra da takviye çalışmalarına ağırlık verdi. İlk olarak sol beke 28 yaşındaki deneyimli oyuncu Alberk Koç'u transfer eden sarı-siyahlılar, şimdi de hücum hattına takviye yaptı. İzmir ekibi, Manisa FK forması giyen 31 yaşındaki Burak Süleyman'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa FK forması giyen hücum oyuncusu Burak Süleyman'la 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Burak Süleyman'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

