Aliağa FK, Borçlar Yüzünden Havilatan Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, FIFA'dan aldığı borç cezası nedeniyle ligde zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maç, Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk sezonunda 7 maç sonunda topladığı 13 puanla Play-Off yarışı veren Aliağa FK yarın FIFA'dan borçları yüzünden aldığı toplam 42 puan silme cezasıyla henüz ligin başında havlu atan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Sarı-siyahlı ekip geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Borçları ve transfer yasağı yüzünden altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Yeni Malatyaspor ise 7 maçın 6'sını kaybedip yalnız 1 beraberlik alırken kalesinde 30 gol gördü. Malatya ekibi eksi 41 puanla dibe demir atmış durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
