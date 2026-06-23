Aliağa FK, Genç Yetenek Adnan Karahisar'ı Kadrosuna Kattı
2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, geleceğe yatırım yaparak Beşiktaş altyapısından yetişen 2006 doğumlu forvet Adnan Karahisar'ı transfer etti. Genç oyuncu geçen sezon Adana FK'da kiralık olarak 24 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.
2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi geleceğe yatırım niteliğinde transfer gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Adana FK'da kiralık geçiren 2006 doğumlu Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon 24 maçta forma giyen genç forvet 2 gol ve 1 asistle oynadı. Transferde şimdiye kadar birçok önemli futbolcuyla anlaşıp şampiyonluk hedefi için iddialı bir kadro oluşturan Aliağa FK imzaları 30 Haziran sonrası resmi olarak duyuracak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı