Haberler

Aliağa FK, Genç Yetenek Adnan Karahisar'ı Kadrosuna Kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, geleceğe yatırım yaparak Beşiktaş altyapısından yetişen 2006 doğumlu forvet Adnan Karahisar'ı transfer etti. Genç oyuncu geçen sezon Adana FK'da kiralık olarak 24 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi geleceğe yatırım niteliğinde transfer gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Adana FK'da kiralık geçiren 2006 doğumlu Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon 24 maçta forma giyen genç forvet 2 gol ve 1 asistle oynadı. Transferde şimdiye kadar birçok önemli futbolcuyla anlaşıp şampiyonluk hedefi için iddialı bir kadro oluşturan Aliağa FK imzaları 30 Haziran sonrası resmi olarak duyuracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes haddini bilecek