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Aliağa FK, 6 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Aliağa FK, 6 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı
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TFF 3. Lig'de şampiyon olan Aliağa FK, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Takım, transfer döneminin açılmasıyla birlikte yeni takviyeler yapmayı planlıyor.

Aliağa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 oyuncu ile birden yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yenilgisiz bir şekilde şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, yeni sezon kadro planlaması hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, bu kapsamda 6 oyuncusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Aliağa FK; Eray Akar, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Adnan Demir, Mert Altınöz ve Muhammed Düzgüner'e katkılarından dolayı teşekkür edip, futbol kariyerlerinde başarılar diledi.

İzmir ekibinin transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başlayacağı da ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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