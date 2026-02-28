Haberler

1461 Trabzon: 1-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa FK, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 90+4'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın attığı golle 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Takım, bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılan Aliağa FK evinde 1461 Trabzon'u 90+4'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. İlk yarı golsüz sona ererken, Aliağa FK takımı 90+4'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçti. Aliağa ekibi bu galibiyetin ardından 53 puana yükselerek zirve iddiasını sürdürdü. 1461 Trabzon takımı ise 34 puanla orta sıralarda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor