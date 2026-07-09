Haberler

Aliağa FK'dan Veli'ye veda

Aliağa FK'dan Veli'ye veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Aliağa Futbol, takımdan ayrılan stoper Veli Çetin için veda mesajı yayınladı. Elazığspor'la sözleşme imzalayan 31 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol takımdan ayrılan tecrübeli stoperi Veli Çetin için veda mesajı yayınladı. Elazığspor'la resmi sözleşme imzalayan Veli'ye başarı dileklerini ileten kulüp şu açıklamaları yaptı: "Futbolcumuz Veli Çetin'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Çetin'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Geçen sezon sarı-siyahlılarla 28 resmi müsabaka çıkıp 2 bin 309 dakika süre alan 31 yaşındaki savunmacı; 5 gol atıp, 2 de asist yaparak hücuma da önemli katkı sağlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki Flash Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında yeni gelişme
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi