Haberler

Eksik Aliağa Futbol lider Bursaspor'a karşı

Eksik Aliağa Futbol lider Bursaspor'a karşı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, lider Bursaspor'a konuk oluyor. Son maçında 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Aliağa, yarın Bursa'da 3 maçtır kazanamayan bir ekip olarak sahada olacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta salı günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalıp zirveden uzaklaşırken, stoperleri Veli ve Kerem uzatma dakikalarında tartışmalı kırmızı kartlarla oyundan atılan Aliağa Futbol devrenin final sınavında yarın liderliği devralan Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Deplasmanda 3 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip ilk yarının son haftası öncesinde 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanan Bursaspor ise Aliağa'nın 7 puan önünde 37 puanla liderliğe kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title