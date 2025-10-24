Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu, ünlü iş insanı Adnan Şen'in beyin kanaması geçirdiği ve ameliyat edildiği öğrenildi. Şen'in önümüzdeki günlerde ikinci bir operasyon geçireceği bildirildi.
- Adnan Şen beyin kanaması geçirdi.
- Adnan Şen St. Barths'ta lüks konut projesini denetlerken rahatsızlandı.
- Adnan Şen ambulans uçakla Miami'ye götürülerek acil ameliyata alındı.
- Adnan Şen'in ilk ameliyatı başarılı geçti.
- Adnan Şen Beverly Hills'teki evinde istirahat sırasında yeni bir komplikasyon gelişti.
- Adnan Şen önümüzdeki günlerde ikinci kez ameliyat edilecek.
ABD'de "Emlak Kralı" olarak tanınan Adnan Şen'in, geçtiğimiz ay Karayipler'in gözde tatil adalarından St. Barths'ta yürüttüğü lüks konut projesini denetlerken rahatsızlandığı belirtildi.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde yer verdiği haberde, Şen'in ambulans uçakla Miami'ye götürülerek acil ameliyata alındığını aktardı.
İLK AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Miami'deki operasyonun ardından iki haftalık tedavi sürecini tamamlayan Adnan Şen, eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile yaşadığı Beverly Hills'teki evine döndü. Ancak evdeki istirahat sürecinde yeni bir komplikasyon geliştiği ve Şen'in önümüzdeki günlerde ikinci kez ameliyat edileceği öğrenildi.
EŞİ BEGÜM ŞEN YANINDAN AYRILMIYOR
Haberde ayrıca Begüm Şen'in, eşinin tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığı belirtildi. Cankurt, "Dilerim ameliyatı başarılı geçer ve kısa zamanda sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.