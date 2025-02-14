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Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayı yönetecek hakem Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe'nin maçını yönetecek. Şansalan'ın son yönettiği Fenerbahçe maçı, 17 Ekim 2021'de Trabzonspor'a karşı oynanan ve 3-1 kaybedilen maçtı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. 16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

3,5 YIL SONRA BİR İLK

Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu. Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan, yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

"ALİ MAÇALAN"

Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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