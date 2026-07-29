Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 75. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen için ölümünün 75. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Törenin ardından Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

"Bizim görevimiz Galatasaray'ı hak ettiği pozisyona getirmektir"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Özbek, "Bugün burada kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in vefatının 75. yıl dönümü. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber, onu rahmetle anmak için buraya geldik. Ali Sami Yen Bey'in bize emanet ettiği bu güzel kulübü bugüne kadar getiren bütün büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim de görevimiz bundan sonra teslim aldığımız bu güzel emaneti daha yukarılara çıkarmak ve Galatasaray'ı hak ettiği pozisyona getirmektir. Onun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı