Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? Son kararını verdi - Haberler

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Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? Son kararını verdi

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıklarken, Ali Sabancı'nın da seçim yarışına gireceği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların eski başkan yardımcısı ve aynı zamanda Sabancı'nın da avukatı olan Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ali Sabancı'nın bu dönem aday olmak gibi bir düşüncesi yok." dedi.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimleri için Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı camiada başka aday çıkması beklenmezken, Ali Sabancı'nın seçime gireceği iddiası büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.

"BU DÖNEM ADAY OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Nevzat Dindar, "Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e ulaştım ve Ali Sabancı'nındurumunu sordum.. Sabancı'nın avukatlığını dayapan Epödemir, 'Ali Sabancı'nın bu dönem aday olmak gibi bir düşüncesi yok' dedi." ifadelerini kullandı.

Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? Seçime girip girmeyeceği netleşti

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Ali Sabancı, Spor, Haberler

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