Ali Rıza Bilal: Grönland'ı Geçen İlk Türk Olacağım
Ali Rıza Bilal, Grönland'ı geçerek bu başarıyı elde eden ilk Türk olmayı hedefliyor. Bu cesur macera, Türk sporunun uluslararası alandaki temsilcilerini bir araya getiriyor.
Ali Rıza Bilal: Grönland'ı geçen ilk Türk olacağım
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlı kulübün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi-Üsküdar Salonu'nda gerçekleşecek.
BASKETBOL
14.00 FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, yolculuk öncesi medya günü düzenleyecek. (Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu)
BASKETBOL SÜPER LİGİ
20.30 Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'u konuk edecek. Galip gelen takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
GÖZTEPE
19.25 Türk futbolunun Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk takımı olan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'nin her branştaki sporcuları ve protokol, kutlamalara Üçkuyular İskele'den denize açılarak teknelerden katılacak.
VOLEYBOL
- FIVB Voleybol Milletler Ligi Erkekler 3. Grup
14.00 Türkiye - Polonya