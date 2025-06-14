Ali Rıza Bilal: Grönland'ı Geçen İlk Türk Olacağım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Rıza Bilal, Grönland'ı geçerek bu başarıyı elde eden ilk Türk olmayı hedefliyor. Bu cesur macera, Türk sporunun uluslararası alandaki temsilcilerini bir araya getiriyor.

Ali Rıza Bilal: Grönland'ı geçen ilk Türk olacağım

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulübün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi-Üsküdar Salonu'nda gerçekleşecek.

BASKETBOL

14.00 FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, yolculuk öncesi medya günü düzenleyecek. (Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu)

BASKETBOL SÜPER LİGİ

20.30 Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'u konuk edecek. Galip gelen takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

GÖZTEPE

19.25 Türk futbolunun Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk takımı olan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'nin her branştaki sporcuları ve protokol, kutlamalara Üçkuyular İskele'den denize açılarak teknelerden katılacak.

VOLEYBOL

- FIVB Voleybol Milletler Ligi Erkekler 3. Grup

14.00 Türkiye - Polonya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Azerbaycan'dan İsrail ve İran'a diplomatik çözüm çağrısı

Komşusu savaşın eşiğinde! Azerbaycan'dan ilk yorum geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha

Galatasaraylılar duymasın! Osimhen hakkında yeni gelişme
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.