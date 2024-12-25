Ali Koç, "Yönetim istifa" diyen taraftarları "troll" olarak nitelendirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yılbaşı kutlamasında kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlarına tepki gösterdi. Koç, sosyal medyada kendisine karşı çıkan taraftarları 'troll' olarak nitelendirdi ve kendilerine rağmen mücadele edeceklerini belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi ve 'troll' olduklarını söyledi.
"BİZİM İÇİMİZDEN GEÇİYOR"
Yılbaşı kutlamasına katılan Ali Koç, kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına, "Biz mücadele verirken, sosyal medyadaki Fenerbahçe trolleri bizim içimizden geçiyor. Tribünler malumunuz." sözleriyle tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarının büyük bölümü, Athletic Bilbao maçında Ali Koç'u istifaya davet etmişti.