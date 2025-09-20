Ali Koç ve Sadettin Saran selamlaştı: Ne oldu parmağına?

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saranselamlaştı.

KOÇ'TAN SARAN'A NAZİK JEST

Selamlaşma sırasında rakibinin elindeki sargıyı fark eden Ali Koç, Sadettin Saran'a, "Nasılsın, ne oldu parmağına? Hoş geldin" dedi. Birbirine samimi davranan başkan adaylarının o anları dikkatlerden kaçmadı.

TARİHİ KONGREDE YARIŞ KIZIŞTI

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda yaklaşık 49 bin 268 üyenin oy hakkı bulunuyor. Tarihi kongrede Ali Koç, dördüncü kez başkan seçilmek için yarışırken, Sadettin Saran kulüp tarihinin 34. başkanı olmayı hedefliyor.

SEÇİM YARIN

Başkanlık seçimi yarın yapılacak. Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek. 50 sandıkta gerçekleştirilecek seçim sonrası sandıklar toplu olarak açılacak ve günün sonunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.