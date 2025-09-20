Haberler

Ali Koç ve Sadettin Saran selamlaştı: Ne oldu parmağına?

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç ve Sadettin Saran selamlaştı: Ne oldu parmağına?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç ve Sadettin Saran selamlaştı: Ne oldu parmağına?
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç ve Sadettin Saran, selamlaştı. Selamlaşma sırasında rakibinin elindeki sargıyı fark eden Ali Koç, Sadettin Saran'a, "Nasılsın, ne oldu parmağına? Hoş geldin" dedi. Birbirine samimi davranan başkan adaylarının o anları dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saranselamlaştı.

KOÇ'TAN SARAN'A NAZİK JEST

Selamlaşma sırasında rakibinin elindeki sargıyı fark eden Ali Koç, Sadettin Saran'a, "Nasılsın, ne oldu parmağına? Hoş geldin" dedi. Birbirine samimi davranan başkan adaylarının o anları dikkatlerden kaçmadı.

TARİHİ KONGREDE YARIŞ KIZIŞTI

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda yaklaşık 49 bin 268 üyenin oy hakkı bulunuyor. Tarihi kongrede Ali Koç, dördüncü kez başkan seçilmek için yarışırken, Sadettin Saran kulüp tarihinin 34. başkanı olmayı hedefliyor.

SEÇİM YARIN

Başkanlık seçimi yarın yapılacak. Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek. 50 sandıkta gerçekleştirilecek seçim sonrası sandıklar toplu olarak açılacak ve günün sonunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! İşte oy kullanacak üye sayısı

İşte gözlerin çevrildiği seçimde sandığa gidecek üye sayısı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Kendi zamanında kongre üyesi yaptığı üye sayısı ve Kobani anlaşması ile devlet desteği alan Ali Koç'un kaybetme şansı yok. Yoksa mümkün mü güleryüzlü olması?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler

Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.