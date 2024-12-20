Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik ortamını pekiştirmek adına gece yarısı bir araya geldi. Bu önemli buluşmada Aziz Yıldırım'ın güler yüzlü ve sakin bakışları gözlerden kaçmadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Buluşacakları konuşulan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, gece yarısı bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma

BEĞENİ VE YORUM ALDI

Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Aziz Yıldırım için sosyal medyadan yaptığı bilgilendirme paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

86 yaşındaki ünlü mimar, tartıştığı polis tarafından vuruldu
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
img

Bütün ülke onu konuşuyor
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Ama eksikler , federasyon başkanı ve MHK başkanı da olmalıydı bu buluşmada, sonradan katılmışlardır muhtemelen..

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ey şanlı büyük Galatasaray, sen nelere kadirsin. Yoksa bunlar bir araya mı gelirdi.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Kara:

aptal koç aziz yıldırım gibi bir yaşlı kurdun tuzağına düştün morinyo kazığını sana o attı ikinizde bu halkın takımı olan feneri mahvettiniz 49 yaşındayım aklım yettince ali şenler,metin aşıklar, tahsin kayalar vardı çocuktuk fener halkın takımıydı gönül verdik sonradan bu burujuva tipli adamlarla haykırı siyasal kadıköylüler gibi oldu sosyalist gibi oldu kendine başka kimliklere bu halkı kendinden soğuttu azizde alş koçta bu kulübe zarar veriyor ikinizde defolun

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Yine ne dolaplar dönüyor acep. Ben Galatasaraylıyım ama aziz başkan gibisini görmedim fenerin başında.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnbekannt nichts:

Bunlarda bi değişik

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

ha Ali bey en sonunda doğruyu buldu aziz Bey'in direk yönetime girmesi lazim

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Albayrakoglu:

Aziz Yıldırım bu kulübün en başarılı başkanları arasındadır...Ayrıca futbolculuk geçmişi de vardır..Öğretmen bir ailenin çocuğu olup,çocukluğu ve gençliği taşrada mahalle aralarında top oynayarak geçmiştr...Elma ile armut'u birbirine karıştırmayın...Hele ki Ali KOÇ ile hiç kıyaslamayın...Yer onu aziz...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

takımın aziz yıldırıma devri konusunda anlaşma toplantısıdır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.