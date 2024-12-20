Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik ortamını pekiştirmek adına gece yarısı bir araya geldi.

ACUN ILICALI'NIN NEDEN KATILMADIĞI MERAK KONUSU OLDU

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç, gece yarısı sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmeye Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."