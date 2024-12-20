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Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkanı Ali Koç, gece yarısı bir görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan'ın da katıldığı görüşmeye Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katılmaması dikkat çekti. Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar, "Acun Ilıcalı nerede?" demekten kendini alamadı.

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik ortamını pekiştirmek adına gece yarısı bir araya geldi.

ACUN ILICALI'NIN NEDEN KATILMADIĞI MERAK KONUSU OLDU

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç, gece yarısı sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmeye Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

şu kare Cincondan daha büyük

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ali Koç bu ülke de sıkıntı.

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

ali koç sıkışdı

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Haber YorumlarıFatih Yıldırım:

acun ılıcalı Suudi Arabistantan talisca transferini bitirmeye çalışıyor!!!

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Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

Cafer cetinkaya , o kare en cok Cimbom şampiyonlugu gören Loser lar ordusu :))

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Haber YorumlarıAslan41:

Efsane Galatasaray başkanları

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Ali bey Basarizligina Aziz Yıldırımı ortak mı edecek yoksa yönetimi Aziz Yıldırma mi bırakacak..

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