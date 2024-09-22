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Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu

Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu
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Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın taraftarı olarak bilinen Engin Polat, yönetimi hedef alarak, "Yönetemiyorsanız bırakın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Engin Polat, maçın ardından "Yönetemiyorsanız, bırakın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

'YÖNETEMİYORSANIZ BIRAKIN'

Fenerbahçe'ye bir tepki de sarı-lacivertli takımın taraftarı olarak bilinen Engin Polat'tan geldi. Engin Polat, Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı ve altına 'Yönetemiyorsanız bırakın' notunu düştü. Polat'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

HAPİSTEN ÇIKTI

Kara para aklama davasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmışlardı. Engin Polat, yaklaşık 10 ay hapiste kalmıştı.

Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (21)

Özkan Beyer:

topluma mal olmuş, halkin büyük bir bölümünce nefret edilen, devleti dolandırma iddiasıyla yargilan kişilerin söylemlerini haber yaparsanız, size gazeteci değil başka birşey söyleriz. bu yüzden uygulamayı siliyorum. engin Polat kim ki söylemleri sizin için değerli.

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katarockt:

bu tarz saçma sapan haberler devam ederse ben de uygulamayı kaldıracağım. bıktık artık bu gereksiz şahıslardan ve onların hayatından.

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Veysi Ataş:

Bu at hirsizinin sözleri ne zamandan beri haber niteliği taşır oldu

70
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Alfakurt:

Usta ilk defa doğru bir paylaşım yapmışsın

30
31
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Cem Bozkurt:

Tokatçıların haberlerini bu platform çıkartıcaksa yazık size.

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Zafer yılmaz :

kara para aktarma, vergi ödememe gibi devlete zarar verenlere gündem oluşturmak suç değilse eger, terör propaganda yapanlara,adam öldürenlere,çetelerin liderlerine,mafya liderlerinde fikirlerini haber yapın tam olsun. Nasıl bir habercilik anlayışıdır bu.Yazıklar olsun.Vatana ihanet edenleride parlatarak şirin gösterin millete.

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Alioz:

Haberlercom. Engin Polat ne kadar verdi size ki onu şirin göstermeye çalışıyorsunuz reklamını yapıyorsunuz. Utanmıyor musunuz hic

32
1
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Mustafa Gözüaçık:

Artık bu haber sitesini takip etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayı silmek sanırım en doğrusu. Haber kaliteniz her gün düşüyor. Teknik -içerik -herşey Bilginize.

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1
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Huseyin TAŞER:

fenwrbahcede sadece teknik hoca değişti adam gibi transferi yapmazsan

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1
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veli İdi:

Tutmayın küçük enişteyi :)

10
0
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