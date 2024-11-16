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Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın

Ali Koç'un
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Fenerbahçe'nin Zenit ile Kadıköy'de oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçına son dakikalarda tribünlerden yükselen "Yönetim istifa" sesleri damga vurmuştu. Karşılaşmayı statta izleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un istifa tezahüratlarına verdiği tepki dikkat çekti.

Fenerbahçe, liglere verilen milli ara nedeniyle Rus ekibi Zenit'i hazırlık maçında konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrılırken, karşılaşmanın son bölümünde taraftarların istifa çağrısı dikkat çekti.

GOLLERİ CENK VE LEVENT ATTI

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Cenk Tosun ve 63. dakikada Levent Mercan kaydetti. Zenit'in tek golünü ise 35. dakikada Aleksandr Erokhin kaydetti. Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Dusan Tadic, takımının attığı iki golde de asist yaparak maçın yıldızlaşan ismi oldu.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe tribünleri, Zenit ile oynanan maçının son anlarında "Yönetim İstifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerin bir kısmı tezahürata eşlik ederken, bir kısmı ıslıkla tepki gösterdi.

ALİ KOÇ'UN TEPKİSİ: KUDURTAMAZLAR BENİ

Fenerbahçe tribünlerinden yükselen "Yönetim istifa" seslerinin ardından karşılaşmayı statta takip eden sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un bu tezahüratlara verdiği tepki de ortaya çıktı. Görüntülerde Koç'un istifa çağrılarına gülümseyerek karşılık verdiği, bir yöneticinin ise tribünlere el ile işaret yaptığı görülüyor. Öte yandan Ali Koç'un el işareti yapan yöneticiye dönerek, "Bırak yapma, kuduruyorlar, kudurtamazlar beni" dediği de iddia edildi.

İşte o anlar;


Ali Koç'un 'Yönetim istifa' tezahüratına verdiği tepkiye bakın

Ali Koç'un 'Yönetim istifa' tezahüratına verdiği tepkiye bakın

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Adam Morunhio'yu getirmiş ve istediği tüm transferleri yapmış. Bir kulüp başkanı daha ne yapabilir ki?

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