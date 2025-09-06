Ali Koç'un seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken seçim öncesi Başkan Ali Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SEÇİM İÇİN HESAP AÇTIRDI

Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç, kongre sürecinde iletişim çalışmalarını sürdüreceği bir hesap açtırdı. Açılan 'Gücümüz Sevdamız' adlı bu hesap, taraftarlara X platformu üzerinden anons edildi.

TARAFTARDAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, açılan bu hesabın ismine tepki gösterdi. Çok sayıda taraftar, yorumda bulunarak 'Gücümüz Sevdamız' olan hesap isminin kısaltımının 'GS' olması nedeniyle bu isim seçimini eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;