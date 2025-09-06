Haberler

Ali Koç'un seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı

Ali Koç'un seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili bir sosyal medya hesabı açtırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, ''Gücümüz Sevdamız'' olan hesap isminin kısaltımının ''GS'' olması nedeniyle bu seçime tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken seçim öncesi Başkan Ali Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SEÇİM İÇİN HESAP AÇTIRDI

Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç, kongre sürecinde iletişim çalışmalarını sürdüreceği bir hesap açtırdı. Açılan 'Gücümüz Sevdamız' adlı bu hesap, taraftarlara X platformu üzerinden anons edildi.

TARAFTARDAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, açılan bu hesabın ismine tepki gösterdi. Çok sayıda taraftar, yorumda bulunarak 'Gücümüz Sevdamız' olan hesap isminin kısaltımının 'GS' olması nedeniyle bu isim seçimini eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hah,hah,haaaaah her yol GS ye çıkıyyyyy loooov

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
