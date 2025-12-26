Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Haberler

Güncelleme:
Ali Koç, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a ziyarette bulundu. Koç'un o ziyarette Saran'a, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al. Aday ol, ben aday olmayacağım. Takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor." dediği iddia edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise iddia yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOÇ'TAN SADETTİN SARAN'A ZİYARET

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Saran'ı ziyaret etti. Görüşme ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Koç'un Saran'a olağanüstü kongreye gitme kararı almasını söylediğini öne sürdü.

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI AL"

Koç'un, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den ise konuya ilişkin açıklama geldi. İddianın yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe'nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

500

Oldu her bir pisliği yapın CHP gibi güven oyu isteyin. Aklaniyonuz mu o zaman?

Birileri bir fırıldak çeviriyor Ama

S. sarana akp operasyon çekmeye çalıştı ama yemedi. Futboldan ne istiyorsun AKP. Herkes sana biat etmek zorunda değil.

Yandaş Medya Feneri boş ver birazda ertemi Bahis ve şike yapan Galatasaylilari haber yapin yatacak yeriniz yok sizin

