Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forma tanıtım gecesinde başkan Ali Koç, kucağındaki kız çocuğu ile dikkat çekti. Çocuğun kim olduğu belli oldu.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü'nün forma tanıtım gecesinde başkan Ali Koç, sahneye kucağındaki bir kız çocuğu ile çıktı. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda forma günü yapılmış, tüm çocuklar Galatasaray formalarıyla poz verirken, sadece bir kız çocuğu sarı lacivertli giysilerle aralarına girmişti. Başkan Ali Koç işte o çocuğu unutmadı. Adı İkra Yaşar olan kız çocuğu dün önce ailesiyle birlikte Koç'un davetlisi olarak stada geldi.

Fenerbahçeli İkra'ya annesi Zemzem Yaşar, ağabeyi Taha Yaşar, ablası Tuana Yaşar da eşlik etti. Fenerium'dan alışveriş de yapan İkra, akşam lansmanda da yer aldı. Ali Koç, İkra'yı kucağına alarak hazırlanan podyuma çıktı ve davetlilere tanıttı.