Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin forma tanıtım gecesinde Başkan Ali Koç, kucağındaki kız çocuğuyla dikkat çekti. O minik taraftar, geçtiğimiz aylarda Kocaeli Darıca'daki Mehmet Akif Ortaokulu'nda tüm öğrenciler Galatasaray forması giyerken, tek başına Fenerbahçe formasıyla poz veren öğrenci olarak gündeme gelmişti. Ali Koç, bu görüntüyü unutmayarak küçük taraftarı özel geceye davet etti ve sahnede kucağına aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forma tanıtım gecesinde başkan Ali Koç, kucağındaki kız çocuğu ile dikkat çekti. Çocuğun kim olduğu belli oldu.

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü'nün forma tanıtım gecesinde başkan Ali Koç, sahneye kucağındaki bir kız çocuğu ile çıktı. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda forma günü yapılmış, tüm çocuklar Galatasaray formalarıyla poz verirken, sadece bir kız çocuğu sarı lacivertli giysilerle aralarına girmişti. Başkan Ali Koç işte o çocuğu unutmadı. Adı İkra Yaşar olan kız çocuğu dün önce ailesiyle birlikte Koç'un davetlisi olarak stada geldi.

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçeli İkra'ya annesi Zemzem Yaşar, ağabeyi Taha Yaşar, ablası Tuana Yaşar da eşlik etti. Fenerium'dan alışveriş de yapan İkra, akşam lansmanda da yer aldı. Ali Koç, İkra'yı kucağına alarak hazırlanan podyuma çıktı ve davetlilere tanıttı.

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Yeni nesil neden galatasaraylı oldu diyip kendini eleştirmiyorda. 1 tane çocuğun fener forması ile 100 çocuk arasında kalmasını kahramanlık görüyor.

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

Fenerbahçe Galatasarayın yüzde biri olmuş..

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