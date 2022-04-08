Ali Koç'un hayali Löw değilmiş! Fenerbahçeliler yeni hocaya çok şaşıracak - Haberler

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Ali Koç'un hayali Löw değilmiş! Fenerbahçeliler yeni hocaya çok şaşıracak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün Joachim Löw olması beklenirken bombayı Portekiz basını patlattı. Ali Koç'un, Lizbon şehrinde Jorge Jesus'la anlaşmaya vardığı yazıldı.

Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, başkan Fenerbahçe Ali Koç Portekiz'e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.

Ali Koç'un hayali Löw değilmiş! Fenerbahçeliler yeni hocaya çok şaşıracak

Ali Koç, Löw'e göre talepleri daha ılıman olan Jesus'a olumlu baktı. Başkan Koç'un derbi sonrası Jesus'la ilgili sinyali vermesi kuvvetle muhtemel.

Portekiz futbolunun en özel hocalarından olan Jorge Jesus; Braga, Benfica, Sporting, Benfica gibi büyükleri çalıştırdı. 67 yaşındaki hocanın toplamda 12 kupası var.

Ali Koç'un hayali Löw değilmiş! Fenerbahçeliler yeni hocaya çok şaşıracak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Fener kim löw kim , löw fenere gelir mi hiç

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