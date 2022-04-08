Ali Koç'un hayali Löw değilmiş! Fenerbahçeliler yeni hocaya çok şaşıracak

Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı.

LİZBON'DA MASAYA OTURDU

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, başkan Fenerbahçe Ali Koç Portekiz'e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.

KABUL ETMEYE HAZIR

Ali Koç, Löw'e göre talepleri daha ılıman olan Jesus'a olumlu baktı. Başkan Koç'un derbi sonrası Jesus'la ilgili sinyali vermesi kuvvetle muhtemel.

TEK DERDİ KUPA

Portekiz futbolunun en özel hocalarından olan Jorge Jesus; Braga, Benfica, Sporting, Benfica gibi büyükleri çalıştırdı. 67 yaşındaki hocanın toplamda 12 kupası var.