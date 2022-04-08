Ali Koç'un hayali Löw değilmiş! Fenerbahçeliler yeni hocaya çok şaşıracak
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün Joachim Löw olması beklenirken bombayı Portekiz basını patlattı. Ali Koç'un, Lizbon şehrinde Jorge Jesus'la anlaşmaya vardığı yazıldı.
Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, başkan Fenerbahçe Ali Koç Portekiz'e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.
Ali Koç, Löw'e göre talepleri daha ılıman olan Jesus'a olumlu baktı. Başkan Koç'un derbi sonrası Jesus'la ilgili sinyali vermesi kuvvetle muhtemel.
Portekiz futbolunun en özel hocalarından olan Jorge Jesus; Braga, Benfica, Sporting, Benfica gibi büyükleri çalıştırdı. 67 yaşındaki hocanın toplamda 12 kupası var.