Ali Koç'un genel kurula girerken söyledikleri olay oldu

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ali Koç, genel kurul alanına yaptığı girişle büyük coşku yarattı.

"EVET, MÜBAREKLER HAZIR MIYIZ?"

Koç, sahaya adım atarken kalabalığa dönerek, "Evet, mübarekler hazır mıyız?" dedi. Bu sözler, alanda bulunan üyelerden büyük alkış aldı. Yarın yapılacak seçim öncesi yaşanan bu an, taraftarlar ve kongre üyeleri arasında sosyal medyada da gündem oldu.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞACAK

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.