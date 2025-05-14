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Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı

Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı
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Daha önce Victor Osimhen'i istediği söylenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü de transfer etmek istediği iddia edildi. Koç'un, Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak adına transfer çalışmalarına hız verdiği de konuşuluyor.

Daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen için nabız yoklayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un sarı kırmızılı takımdan bir oyuncu için daha harekete geçtiği öne sürüldü.

YUNUS AKGÜN'Ü DE İSTİYORLAR

Koç'un Osimhen'in bonservisi için Napoli ile görüştüğü bile ileri sürülmüştü. Sarı lacivertli kulübün başkanının Galatasaray'dan bir futbolcuyu daha istediği belirtildi.

Kontraspor'daki habere göre, Koç'un Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Yunus Akgün için de harekete geçtiği bildirildi.

Haberde Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak için şimdiden hazırlıklara başlayan Ali Koç'un en az 4 veya 6 transfer yapacağı, hedeflerin arasında Osimhen ile Yunus Akgün isimlerinin yer aldığı ifade edildi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Ne Yunus Giyer o Formayı nede Osimhen

Yorum Beğen18
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Haber Yorumlarıuğur yeni:

bence muslerayı alın tam olsun seneyede bir kaç futbolcu daha veririz

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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

transfer etmek yerine Galatasaray'a gidin bedavadan şampiyonluğu gürün

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

sezon başı İyi takım kuramadığın için ve Mıourınho iyi top oynatamadığı için böyle oldu demiyorda şampiyonluğu oyuncu transferiyle gölgelemek istiyor yazık ya

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Haber YorumlarıMGk:

Bu tarz transferler takım dizaynı ya da başarı amaçlı değil tamamen taraftarı susturmak zaman kazanmak için böyle böyle 7 yıl kaldı

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