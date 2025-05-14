Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı
Daha önce Victor Osimhen'i istediği söylenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü de transfer etmek istediği iddia edildi. Koç'un, Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak adına transfer çalışmalarına hız verdiği de konuşuluyor.
Daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen için nabız yoklayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un sarı kırmızılı takımdan bir oyuncu için daha harekete geçtiği öne sürüldü.
YUNUS AKGÜN'Ü DE İSTİYORLAR
Koç'un Osimhen'in bonservisi için Napoli ile görüştüğü bile ileri sürülmüştü. Sarı lacivertli kulübün başkanının Galatasaray'dan bir futbolcuyu daha istediği belirtildi.
Kontraspor'daki habere göre, Koç'un Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Yunus Akgün için de harekete geçtiği bildirildi.
Haberde Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak için şimdiden hazırlıklara başlayan Ali Koç'un en az 4 veya 6 transfer yapacağı, hedeflerin arasında Osimhen ile Yunus Akgün isimlerinin yer aldığı ifade edildi.