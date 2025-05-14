Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı

Daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen için nabız yoklayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un sarı kırmızılı takımdan bir oyuncu için daha harekete geçtiği öne sürüldü.

YUNUS AKGÜN'Ü DE İSTİYORLAR

Koç'un Osimhen'in bonservisi için Napoli ile görüştüğü bile ileri sürülmüştü. Sarı lacivertli kulübün başkanının Galatasaray'dan bir futbolcuyu daha istediği belirtildi.

Kontraspor'daki habere göre, Koç'un Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Yunus Akgün için de harekete geçtiği bildirildi.

Haberde Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak için şimdiden hazırlıklara başlayan Ali Koç'un en az 4 veya 6 transfer yapacağı, hedeflerin arasında Osimhen ile Yunus Akgün isimlerinin yer aldığı ifade edildi.