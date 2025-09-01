Ali Koç'u zora sokacak ittifak: Güçlerini birleştiriyorlar

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut adaylar arasında yer alan Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'ten çok konuşulacak bir hamle geldi.

SEÇİMİN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre iki isim arasında görüşmelerin olduğu ve ortak bir hareket planının masada bulunduğu iddia edildi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı önemli ölçüde şekillenmiş olacak.

DİĞER ADAYLAR KİM?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran'ın yanı sıra mevcut başkan Ali Koç, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp da aday olacak. 13-14 Eylül'de yeterli çoğunluluğun sağlanamaması halinde Genel Kurul, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.