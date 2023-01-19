Ali Koç'u çıldırttı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde yaptığı hareket bardağı taşırdı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yapılan sözleşme görüşmeleri tıkandı. Altay'ın, menajer olmayan bir arkadaşını görüşmeye göndermesi Başkan Ali Koç'un tepkisini çekti.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yeni sözleşme görüşmelerindeki inadını kıramayınca formül değiştirdi. Başkan Ali Koç'un tepkisi sonrası sarı lacivertlilerde B planı devreye girdi. Fenerbahçe, sözleşmesinin son altı ayına giren Altay Bayındır ile orta nokta bulamıyor, farklı formülleri devreye sokuyor.

HANDANOVIC'LE GÖRÜŞME

Yönetim, son olarak yabancı kaleci arayışına başladı. Sloven file bekçisi Samir Handanovic gündeme geldi. 38 yaşındaki kalecinin, Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bonservisini alma ihtimali beliren Handanovic'le opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma üzerinde görüşülüyor.

ARKADAŞINI GÖNDERDİ

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Altay'a bakış açısının değişmesine neden olan olayların sır perdesi de aralandı. Fenerbahçe, son olarak teklifini 1 milyon euroya çıkarsa da oyuncu 2 milyon euroda ısrar etti. Altay'ın, kulüple görüşmelere profesyonel menajer olmayan bir arkadaşını temsilci olarak göndermesi de Başkan Ali Koç'un tepkisini çekti.