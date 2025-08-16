Ali Koç, Taraftarlarla Deplasman Yolculuğu Yaptı

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlileri taşıyan deplasman otobüsüyle stada geldi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların yer aldığı otobüse binen Başkan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe taraftarını yalnız bırakmayan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri sorunsuz bir şekilde Gürsel Aksel Stadı'na ulaştı. Koç ve yönetim kurulu deplasman otobüslerine binerken çok büyük ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor