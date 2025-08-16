Ali Koç, Taraftarlarla Deplasman Yolculuğu Yaptı

Ali Koç, Taraftarlarla Deplasman Yolculuğu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2. haftada Göztepe'yle oynanacak maç için takımın otobüsüyle stada geldi ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlileri taşıyan deplasman otobüsüyle stada geldi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların yer aldığı otobüse binen Başkan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe taraftarını yalnız bırakmayan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri sorunsuz bir şekilde Gürsel Aksel Stadı'na ulaştı. Koç ve yönetim kurulu deplasman otobüslerine binerken çok büyük ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Lyon'dan 10 yıl sonra gelen galibiyet

Hasret bitti! 10 yıl sonra gelen galibiyet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.