Ali Koç'tan Uğurcan Çakır çıkışı: Bu transferi biz yapsak demediklerini bırakmazlardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ali Koç, seçime dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BORCUMUZU KAPATALIM"

Ali Koç, Emlak Konut ile iş birliğine gittiklerini söyleyerek "Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal." dedi.

"YENİ MACERA MI YOKSA ŞAMPİYONLUĞA İLERLEMEK Mİ?"

Sözlerine devam eden Ali Koç, 'Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı yoksa hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?' ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIMIZ KÜÇÜMSENİYOR"

Yönetim olarak yaptıklarının küçümsendiğini belirten Ali Koç, "Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018'de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14'lere düştü. Faizler %10-%12'lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü." sözlerini sarf etti.

"VİZYONU GELİŞTİRDİK, BÜYÜTTÜK'

Kulübün vizyonunu geliştirdiklerini ifade eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde." yorumunu yaptı.

"BİZE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAZLARDI"

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferine gönderme yapan Ali Koç, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı." şeklinde konuştu.