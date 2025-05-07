Ali Koç'tan transfer açıklaması: 4-5 top transfer yapacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu programda, gelecek sezonun planlamalarına ve transfer sorularına cevap verdi.

''4-5 TOP TRANSFER''

Gelecek sene ilk 11'e 4 oyuncu almak istediklerini söyleyen Ali Koç, "Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesindeki oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Seneye daha dar kadro ve ilk 11'e 4 oyuncu almamız gerektiğini konuştuk." dedi.

''5-6 TRANSFER OLABİLİR''

Gelen teklifler olduğunu söyleyen Koç, ''Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden 4 top oyuncu transferi 5-6 olabilir. Dortmund'da transferi yönetim yapar. Bayern Münih'te futbol aklı yapar. Biz de bunu deneyeceğiz. Bir Danışma Kurulu gibi... İsimleri izin almadan telaffuz etmem. Sanki Acun Bey ile PlayStation oynayarak transfer yapıyoruz. Mario Baranco, Jose Mourinho ve Okan ile transferleri konuşuyoruz ve öyle yapıyoruz. Yazın cephanemiz ve manevra alanımız çok geniş olacak." ifadelerini kullandı.

''DZEKO VE TADIC''

Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek takımın iki yıldızı Dzeko ve Tadic hakkında da konuşan Ali Koç, "Dzeko ve Tadic'in sözleşmeleri bitiyor. Uzatmayacağız demiyorum. Bizim kulübe liderlik getirdiler. Balkan sporcular farklı oluyor. Liderlik yüklediler takıma, saha içi saha dışı. Yeri geldi onlar da yuhalandı." sözlerini sarf etti.