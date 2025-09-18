Haberler

Ali Koç'tan TFF'ye Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle ilgili görüşmek üzere Riva'da bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere Riva'ya geldi.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'nin Riva tesislerine geldi.

Başkan Koç'un, burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle alakalı görüşme yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

AK Partili Tayyar'dan görev süresi dolan Ali Erbaş için olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

İşte Alperen'in gönlünü kaptırdığı güzel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.