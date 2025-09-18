Ali Koç'tan TFF'ye Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere Riva'ya geldi.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'nin Riva tesislerine geldi.

Başkan Koç'un, burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle alakalı görüşme yapması bekleniyor. - İSTANBUL