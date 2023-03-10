Laf atan taraftara Ali Koç'tan tehdit: Sen dua et burada seyirciler var

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sevilla'ya mağlup olduğu maçın ardından Başkan Ali Koç, kendisine tepki gösteren taraftarla gerginlik yaşadı. Başkan Koç o taraftara, "Sen dua et burada seyirciler var" sözlerini sarf edip tribünden ayrıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Son yılların en kötü Sevilla'sına denk gelen Sarı-Lacivertliler, altın tepside sunulan fırsatı değerlendirmedi.

"KAFA KAFAYA OYNADIK"

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, 2-0 kaybedilen maçın ardından "Sevilla bu turnuvayı en çok kazanan takım. Kafa kafaya oynadık. Skor oyunu yansıtmıyor. Sevilla çok güçlü bir takım" açıklamasını yaptı.

TRİBÜNDE GERGİNLİK

Kaybedilen maçın ardından Fenerbahçe tribünleri ile Başkan Ali Koç arasında tansiyon yükseldi. Ali Koç ile bir taraftar arasında tartışma çıktı. Taraftarın, "Başkanım buyrun, böyle olmaz. Dembele'yi al. Derdimizi sana anlatıyoruz" sözlerini sarf ettiği duyuldu. Başkan Koç ise sert şekilde "Sen dua et burada seyirciler var" deyip tribünden ayrıldı. Videonun öncesinde yaşananlar hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.