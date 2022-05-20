Ali Koç'tan talimat geldi! Yıldız oyuncu Mesut Özil ile yollar ayrılacak - Haberler

Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin uzağında kalarak yönetim ve taraftarı büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

ALİ KOÇ TALİMAT VERDİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu için Başkan Ali Koç talimat verdi. Mesut Özil ile yolları ayırmak isteyen yönetimin, yıldız oyuncunun sözleşmesinin devam etmesi ve ayrılmak istememesinden ötürü eli oldukça zorda.

"2 SENE DAHA FENERBAHÇE'DE"

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Sögüt ise, "Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" diyerek konuya son noktayı koydu.

MESUT'UN BU SEZON FENERBAHÇE KARNESİ

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asist ile 11 gole doğrudan katkı sağladı. Kadro dışı kaldığı dönemden itibaren özel programla çalışan ve antrenmanlarını aksatmamaya özen gösteren Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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