Ali Koç'tan talimat geldi! Yıldız oyuncu Mesut Özil ile yollar ayrılacak - Haberler

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Ali Koç'tan talimat geldi! Yıldız oyuncu Mesut Özil ile yollar ayrılacak

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe yönetimi kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil ile yolları ayırmak için düğmeye bastı. Özil'in ise sözleşmesi bitmeden sarı-lacivertli ekipten ayrılmaya pek niyetinin olmaması, yönetimin elini çok zorluyor.

Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin uzağında kalarak yönetim ve taraftarı büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu için Başkan Ali Koç talimat verdi. Mesut Özil ile yolları ayırmak isteyen yönetimin, yıldız oyuncunun sözleşmesinin devam etmesi ve ayrılmak istememesinden ötürü eli oldukça zorda.

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Sögüt ise, "Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" diyerek konuya son noktayı koydu.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asist ile 11 gole doğrudan katkı sağladı. Kadro dışı kaldığı dönemden itibaren özel programla çalışan ve antrenmanlarını aksatmamaya özen gösteren Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haberler

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