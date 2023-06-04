Ali Koç'tan son saniye sürprizi! GS TV tarihi anları canlı yayınladı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetine olumsuz yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiye dakikalar kala Sarı-Kırmızılılar'ın stadına geldi. GS TV Ali Koç'un giriş yaptığı anları yayınladı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin NEF Stadı'nda oynayacağı derbi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
DAVETİ KABUL ETMEMİŞTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, derbiyi izleme davetini geri çeviren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça dakikalar kala büyük sürpriz yaptı.
STADA GELDİ
Başkan Ali Koç, derbiye dakikalar kala NEF Stadı'na giriş yaptı. GS TV, Başkan Koç'un stada geldiği anları yayınladı.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023