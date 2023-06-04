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Ali Koç'tan son saniye sürprizi! GS TV tarihi anları canlı yayınladı

Ali Koç'tan son saniye sürprizi! GS TV tarihi anları canlı yayınladı

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetine olumsuz yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiye dakikalar kala Sarı-Kırmızılılar'ın stadına geldi. GS TV Ali Koç'un giriş yaptığı anları yayınladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin NEF Stadı'nda oynayacağı derbi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

DAVETİ KABUL ETMEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, derbiyi izleme davetini geri çeviren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça dakikalar kala büyük sürpriz yaptı.

Ali Koç'tan son saniye sürprizi! GS TV tarihi anları canlı yayınladı

STADA GELDİ

Başkan Ali Koç, derbiye dakikalar kala NEF Stadı'na giriş yaptı. GS TV, Başkan Koç'un stada geldiği anları yayınladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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