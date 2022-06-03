Ali Koç'tan sert sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var - Haberler

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Ali Koç'tan sert sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Ali Koç'tan sert sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç: ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü Federasyonunun bıraktığı bir iklim var'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EN KÖTÜ FEDERASYON

Başkan Ali Koç, TFF hakkında söylemlerde bulundu. Ali Koç: ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü Federasyonunun bıraktığı bir iklim var. Hem ekonomik hem de bir şehrin odağında dizayn edilen bir futbol yapısından bahsediyoruz. TFF seçimiyle ilgili yarın kendimi daha net şekilde anlatmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan sert sözler! Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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