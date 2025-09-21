Ali Koç'tan seçim sonucu için büyük iddia

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçim öncesi konuk olduğu Now Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, seçim sonucu için iddialı konuştu.

''BÜYÜK BİR VEFASIZLIKTIR''

Fenerbahçe için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten Ali Koç, "Biz 7/24 çalıştık. İş mesailerimizden kulübe harcadık, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Fenerbahçe'ye verdik. Sağlığımızı riske ettik. Lafını bile etmedik. Futbol amiral gemisidir, şampiyon olunmuyor diye bütün yapılanları görmüyorsa büyük bir vefasızlıktır. Yaşanan bazı şeyleri hak etmedik. Camia olarak bu şekilde devam edersek ileride çok başkan, çok yönetici yeriz." dedi.

''SEÇİMİ BİZ KAZANACAĞIZ''

Seçim sonucu hakkında da konuşan Ali Koç, "Seçimi biz kazanacağız! Buna hiç olmadığımız kadar eminiz. Tribünlere adam sokup bağırtıp çağırtmak güzel, onlara motivasyon veriyor. Yarın kongre üyelerimiz gelmemezlik yapmasın lütfen. Kazanamazsak da iradeye saygı duyacağız.""