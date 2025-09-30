Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALİ KOÇ'TAN SADETTİN SARAN'A SÜRPRİZ TAVSİYE

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un Sadettin Saran'a iki konuda tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Ali Koç'un, Sadettin Saran'a futbol direktörlüğü görevini yürüten Devin Özek ve teknik direktör Tedesco için daha fazla süre verilmesini dile getirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde 7 yıl başkanlık görevini yürüten Ali Koç'un Saran'a iki isim için "Başarılı olacaklarına inancım tam. Onlara şans tanı" dediği aktarıldı.

DEVİN ÖZEK VE TEDESCO'NUN SON DURUMU

Bu görüşme üzerine Başkan Sadettin Saran ve ekibi, iki isim içinde Nice ve Samsunspor maçlarını bekleme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde bu iki maçtan olumsuz sonuçlar alınması halinde Devin Özek ve Domenico Tedesco'nun geleceği yeniden gündeme gelecek.