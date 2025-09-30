Haberler

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Haber Videosu

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran ile görüşerek Devin Özek ve Domenico Tedesco hakkında tavsiyelerde bulundu. Ali Koç, Sadettin Saran'a bu iki isim için daha fazla süre verilmesini dile getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALİ KOÇ'TAN SADETTİN SARAN'A SÜRPRİZ TAVSİYE

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un Sadettin Saran'a iki konuda tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Ali Koç'un, Sadettin Saran'a futbol direktörlüğü görevini yürüten Devin Özek ve teknik direktör Tedesco için daha fazla süre verilmesini dile getirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde 7 yıl başkanlık görevini yürüten Ali Koç'un Saran'a iki isim için "Başarılı olacaklarına inancım tam. Onlara şans tanı" dediği aktarıldı.

DEVİN ÖZEK VE TEDESCO'NUN SON DURUMU

Bu görüşme üzerine Başkan Sadettin Saran ve ekibi, iki isim içinde Nice ve Samsunspor maçlarını bekleme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde bu iki maçtan olumsuz sonuçlar alınması halinde Devin Özek ve Domenico Tedesco'nun geleceği yeniden gündeme gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Mahalleye asılan pankartın ardından operasyon! 6 şüpheli yakalandı

Mahalleyi karıştıran pankarta operasyon! Çok sayıda gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.