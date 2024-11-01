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Ali Koç'tan Trabzonspor maçı öncesi ortalığı karıştıracak sözler

Ali Koç'tan Trabzonspor maçı öncesi ortalığı karıştıracak sözler
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Balosu'nda yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin içeriden hedef alındığını söyledi. Takıma içerden saldırı olduğunu dile getiren başkan, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda çok çarpıcı açıklamalara imza attı, camia içiindeki tehdide dikkat çekti.

Ali Koç, baloda, " Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar." dedi.

"İÇERDEN SALDIRIYORLAR"

Takıma içerden saldırı olduğunu dile getiren başkan, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEnson Reis Rte:

Sanki her yil sanpiyon olmus.basari var kupalar .bizi icerden cekemiyorlar .onlara inat fenerbahceyi daha daha iyi yerlere getirecegiz der gibi. Hainler icerde inasi yapiyor....aliiiii aloo neyin kafadini yasiyon..babaaan sirketi degil fenerbahce tabiki icerden olcak saldirilar.feneri sevenler senin boyle simarik basarisiz olupta.. yinede koltugu birakmamalarini kabullencek degiller elbettee..

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Sağda solda kimse kalmadı bu sefer de kendi kendilerini şikayet ediyor. Yeter ali başkan, olmuyor bırak demek isterdim ama bırakma sakın :)

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Haber Yorumlarıali gedizli:

Yanlış,o içeriden dediğiniz kişiler senin ve acunun bu işi kıvıramayacağını çözdü nasıl yapsakta kurtulsak demeye başladı haklı olarak..

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Haber YorumlarıŞükrü Bahçe:

aLİ KOÇ İTİ ülkemizle ilişkilendirmen nedir anlamadım. ÜLKEMİZ KELİMESİNİ AÇARMISIN. Fb elbette güzide külübümüzdür. başarmayı ,futbol oynama ile pekiştirebiliseniz ve hakkaniyet içerisinde hareket ederseniz başarı gelir. Sen çıkıp kazaını da nasıl kazanırsanız kazanın dersen futbolcuyu motive edemezsin.

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Haber YorumlarıTahir Tahin:

Bu adam gölgesiyle kavga ediyor.

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

amaç gündemi değiştirmek sana kimse inanmıyor artık

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

tabi tabi herkes sana karşı. çok başarılısın ya. elme veren ağaç taşlanır!!! yaa???

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Haber YorumlarıMehmet Mutluay:

içerden saldırıyorlar derken kendilerinden bahsetmiş olabilir mi, ta başindan beri içimde bir şüphe var Ali Koç Fenerbahçe'yi yıkmak için görevlendiriilmiş bir proje olabilir mi diye, iki dönemde hiç bir başarıya katılmayıp hangi yüzle tekrar başkan adayı olduğu hemde ısrarla kuşkuları daha çok artırıyor

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fenerli olupta beni ve klübü hiç bir şekilde eleştirmeyin diyor Ali koçun hiç bir eleştiriye tahammülü yok. Ben ne yaparsam doğru kabül edilsin diyor .

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yel değirmeni ile savaşan şövalye !

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