Üye Girişi
Haberler

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlerdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirme vaadini eleştirdi. Mourinho'nun derbi öncesi gündeme getirilmesini "büyük bir talihsizlik" olarak nitelendiren Koç, Yıldırım'ın ortak yatırım önerisine ise "Masada oturup medeni insanlar gibi tartışabilirsek bakarız" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, seçimlerdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirme vaadi ve kendisine yaptığı teklif ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DERBİ ÖNCESİ MOURINHO'YU GÜNDEME GETİRMEK TALİHSİZLİKTİ"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını duyurmasını doğru bulmadığını belirterek, "Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Bu konuları konuşmanın yeri değil. Mourinho'yu derbi öncesi gündeme getirmek büyük bir talihsizlikti" dedi.

Ali Koç'tan Jose Mourinho sözleri! Aziz Yıldırım'ın teklifine ne dedi?

"OTURUP TARTIŞABİLİRSEK BAKARIZ"

Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilgili bir çağrı yaptı. Bu çağrıya cevabınız nedir?" sorusunu ise "Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

24 Mayıs Cuma yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? 24 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 24 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 23 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title