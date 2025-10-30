Haberler

Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte söylediği İzmir Marşı performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Marşın nakarat kısmında detone olduğu görülen Koç, buna aldırmadan coşkuyla söylemeye devam etti. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un, katıldığı özel bir etkinlikte İzmir Marşı'nı coşkuyla söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, Koç'un marşın nakarat bölümünde detone olmasına rağmen şarkıya ara vermeden devam ettiği görülüyor.

"RUHUYLA SÖYLEDİ" YORUMLARI

Sosyal medya kullanıcıları, Ali Koç'un performansına yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, "Ruhu ile söylüyor, sesi önemli değil", "Gerçek Atatürk sevdalısı" ve "Samimiyetiyle fark yaratıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ali Koç'un İzmir Marşı videosu kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alarak gündemin en çok konuşulan içeriklerinden biri oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkanlarının samimi tavrını "yürekten gelen bir performans" olarak değerlendirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Marşınız batsın..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOguz Korkmaz:

velinimeti...tabi ki coşacak...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chp marşı okuyan mhp'li mi olur hayatı yalan bunun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Bu lawuk Atatürk’e baya benziyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
