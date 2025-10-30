Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un, katıldığı özel bir etkinlikte İzmir Marşı'nı coşkuyla söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, Koç'un marşın nakarat bölümünde detone olmasına rağmen şarkıya ara vermeden devam ettiği görülüyor.

"RUHUYLA SÖYLEDİ" YORUMLARI

Sosyal medya kullanıcıları, Ali Koç'un performansına yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, "Ruhu ile söylüyor, sesi önemli değil", "Gerçek Atatürk sevdalısı" ve "Samimiyetiyle fark yaratıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ali Koç'un İzmir Marşı videosu kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alarak gündemin en çok konuşulan içeriklerinden biri oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkanlarının samimi tavrını "yürekten gelen bir performans" olarak değerlendirdi.